Нужен копирайтер (хотя что уж там говорить рерайтер, сейчас все рерайтят) для написания статей под женскую тематики по уходу за волосами, лицом и телом. Рерайт должны быть без ошибок и интересно переписан. Статьи будут от ...
Копирайтинг для сайта по бытовым услугам
Необходимо написание ряда текстов для сайта для целей SEO и описания услуг для пользователей.
Тематика: бытовые услуги
Подробности лучше обсудить по skype (в профиле).
Заявки фрилансеров
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