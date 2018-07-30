Нужен копирайтер для написания статей под женскую тематики

Нужен копирайтер (хотя что уж там говорить рерайтер, сейчас все рерайтят) для написания статей под женскую тематики по уходу за волосами, лицом и телом. Рерайт должны быть без ошибок и интересно переписан.

Статьи будут от 2000 -12000 символов, готов платить от 10грн за 1000 символов, в зависимости от интересности статьи.

Платить буду на карту привата, поэтому желательно человек из Украины.