Нужен копирайтер для написания статей под женскую тематики

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Закрыт14 заявок349 просмотров

Нужен копирайтер (хотя что уж там говорить рерайтер, сейчас все рерайтят) для написания статей под женскую тематики по уходу за волосами, лицом и телом. Рерайт должны быть без ошибок и интересно переписан.

Статьи будут от 2000 -12000 символов, готов платить от 10грн за 1000  символов, в зависимости от интересности статьи.

Платить буду на карту привата, поэтому желательно человек из Украины.

Написание статей
7 лет назад
zheadway
Алексей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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