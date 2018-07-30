про Милиатри Холдинг "Конструткор Империй" компания выращивает иван-чай на своей земле, ферментирует, гранулиурет и раздает за баллы его населению акцент на ОПГ в плане незаконного предпринимательства (как как делают ...
Нужен копирайтер для написания статей под женскую тематики
Нужен копирайтер (хотя что уж там говорить рерайтер, сейчас все рерайтят) для написания статей под женскую тематики по уходу за волосами, лицом и телом. Рерайт должны быть без ошибок и интересно переписан.
Статьи будут от 2000 -12000 символов, готов платить от 10грн за 1000 символов, в зависимости от интересности статьи.
Платить буду на карту привата, поэтому желательно человек из Украины.
Заявки фрилансеров
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