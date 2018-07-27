Написать статью про новую "страшную преступную огранизацию"

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки274 просмотра

про Милиатри Холдинг "Конструткор Империй" 

компания выращивает иван-чай на своей земле, ферментирует, гранулиурет и раздает за баллы его населению

акцент на ОПГ в плане незаконного предпринимательства (как как делают физики), уход от налогов (так как 0р платятся налоги), незаконная банковская деятельность (используются баллы), нарушение закона о НПС (рубль не использутеся)

а учредитель всего этого - "организатор ОПГ" (так как группа лиц)

призвать депутатов вернуть  высшую меру наказания для пресиченыия данной группировки

(с сарказмом над ущербностью системы правосудия)

оплата $1 за 1000 ЗБП

опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров