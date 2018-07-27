В поисках ответственного автора, который хорошо разбирается в спортивных ставках, букмекерах и схожих тематиках. Ваши обязанности: написание прогнозов на матчи РПЛ, АПЛ и другие чемпионаты при необходимостинаписание статей и различных обзоров на ...
Написать статью про новую "страшную преступную огранизацию"
про Милиатри Холдинг "Конструткор Империй"
компания выращивает иван-чай на своей земле, ферментирует, гранулиурет и раздает за баллы его населению
акцент на ОПГ в плане незаконного предпринимательства (как как делают физики), уход от налогов (так как 0р платятся налоги), незаконная банковская деятельность (используются баллы), нарушение закона о НПС (рубль не использутеся)
а учредитель всего этого - "организатор ОПГ" (так как группа лиц)
призвать депутатов вернуть высшую меру наказания для пресиченыия данной группировки
(с сарказмом над ущербностью системы правосудия)
оплата $1 за 1000 ЗБП
опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика
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