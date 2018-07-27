про Милиатри Холдинг "Конструткор Империй"

компания выращивает иван-чай на своей земле, ферментирует, гранулиурет и раздает за баллы его населению

акцент на ОПГ в плане незаконного предпринимательства (как как делают физики), уход от налогов (так как 0р платятся налоги), незаконная банковская деятельность (используются баллы), нарушение закона о НПС (рубль не использутеся)

а учредитель всего этого - "организатор ОПГ" (так как группа лиц)

призвать депутатов вернуть высшую меру наказания для пресиченыия данной группировки

(с сарказмом над ущербностью системы правосудия)

оплата $1 за 1000 ЗБП

опалта через баретркойн, оттуда выводите в ЯД-Киви сами в 2 клика