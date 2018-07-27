Серия статей о драгоценных камнях в украшениях

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Закрыт15 заявок282 просмотра

Нужна серия статей о драгоценных камнях в украшениях. Статьи по типу: как выбрать камень? Какой камень какому знаку зодиаку подойдёт? Какой камень что обозначает, символизирует и т.д. Нужно не меньше 15 статей, от 2500 символов каждая. Уникальность 85%+. Если вы обладаете глубокими познаниями в этой сфере, буду рад более долгому сотрудничеству.

7 лет назад
navigante
Кирилл 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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