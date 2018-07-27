Нужна серия статей о драгоценных камнях в украшениях. Статьи по типу: как выбрать камень? Какой камень какому знаку зодиаку подойдёт? Какой камень что обозначает, символизирует и т.д. Нужно не меньше 15 статей, от 2500 символов каждая. Уникальность 85%+. Если вы обладаете глубокими познаниями в этой сфере, буду рад более долгому сотрудничеству.