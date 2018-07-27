Презентационое краткое описание услуг для детского МЕДЦЕНТРА, 8 услуг

Добрый день.

Меня зовут Дмитрий, я представляю детский медицинский центр "Детский доктор".

Мы делаем новый сайт и нужны краткие презентационные статьи на 150-200 символов каждая для описания услуг.

Услуг всего 8 итого получается 1200-1600 символов.

Услуги:

1. Медицинские программы на обслуживание детей.

Суть данной услуги: родитель покупает пакет услуг состоящий из приемов и анализов, для каждой программы свое количество услуг. Преимущества программы это связь с доктором по телефону, скидка на вакцины – 10%, бесплатные анализы крови и мочи раз в месяц. Скидка на прием педиатра сверх приемов входящих в пакет – 10%. Скидка 10% на вызов врача на дом.

РЕРАЙТ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО, ТЕКСТ ПРОГРАММЫ ПРОСТО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ:

Программа Бэби Макси (обслуживание на дому) 1 месяц

На первом году жизни происходит самый интенсивный рост и развитие ребенка. Важен контроль всех систем организма, всесторонняя оценка и своевременная координация. Личный педиатр надежный и квалифицированный помощник в этот ответственный период жизни малыша. Ответы на волнующие вопросы, рекомендации по организации правильного ухода помогут малышу приспособиться к окружающему миру. Для этого мы предлагаем Вам:

Услуги и преимущества входящие в программу:

вызов врача педиатра на дом в черте города – четыре раза в месяц (один раз в неделю);

один раз в месяц клинический анализ крови и общий анализ мочи сдаются бесплатно;

стоимость вакцин оплачивается со скидкой 10%;

дополнительные посещения врача педиатра (сверх посещения входящих в программу) и вызов доктора на дом осуществляются со скидкой 10%;

связь с личным врачом педиатром по мобильному телефону с 9:00 до 20:00;

обеспечение безотказного приема врача педиатра (ребенок осматривается в день обращения).

Примечания:

услуги телефонной связи с врачом педиатром предоставляются только пациентам, наблюдающимся по программам;

при досрочном расторжении договора по инициативе родителей, затраченные средства не возвращаются;

при наличии заявления от родителей о выезде за пределы города на месяц и более, договор автоматически пролонгируется.

Стоимость программы Беби Макси (обслуживание на дому) 1 месяц: 7500 р.

2. Вызов врача педиатра на дом

Если ребенок заболел, не нужно тащить его в клинику, можно вызвать педиатра на дом.

3. Анализы и исследования

У нас есть своя лаборатория и мы сотрудничаем с лабораторией партнером, НО разделять это не нужно, не нужно говорить что есть наша и лаборатория партнеров, нужно дать понять что мы классные и мы оказываем такие услуги. Что можно придти к нам и сдать анализы. Так же есть возможность экспресс анализа крови который можно получить за час, например приходит больной ребенок, без анализов доктор точный диагноз не поставит, но есть экспресс лаборатория, где за час сделают анализ, и картина прояснится.

4. Медицинские осмотры в школу, в детский сад, в декретированные сроки и по возрасту.

Для того что бы было понимание можно открыть ссылку на закон 514н normativ.kontur.ru/docume...

и пролистать до "приложение 1".

Наши сильные стороны это наличие всех узких специалистов (кроме стоматолога) для медкомиссии, а так же специалистов УЗИ диагностики, короче говоря все манипуляции и всех врачей можно пройти за день (кроме стоматолога-НО это не нужно выставлять на показ), есть возможность пройти медкомиссию в сад и школу за один день.

5. Вакцинация

Мы используем вакцины импортного и отечественного производства. Стараемся что бы всегда были вакцины в наличии, так же можем под заказ в индивидуальном порядке закупить редкую и дорогостоющую вакцину для наших пациентов.

6. Наши специалисты (врачи)

Тут нужно дать понять что у нас работают одни из самых лучших специалистов которые есть в городе.

7. Мануальная терапия и массаж

Есть кабинет мануальной терапии и массажа.

8. Медицинское обслуживание взрослых

Так же взрослые могут к нам приходить на приемы врачей и на исследования и анализы.

ВО ВЛОЖЕНИИ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА НОВОГО САЙТА (название файла главная1), ПОСЛЕ СЛАЙДЕРА ИДУТ ДВЕ ТОПОВЫЕ УСЛУГИ ПОСЛЕ НИХ ИДЕТ 6 ЯЧЕЕК С УСЛУГАМИ ДЛЯ КОТОРЫХ И НУЖНЫ ТЕКСТЫ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)

ВАЖНО!!! НУЖНО ПРЕПОДНЕСТИ НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Идея заключается в следующем:

для вложенного файла (название файла 1) и нужны эти тексты, то есть в самой ячейке текст будет виден не полностью, но при нажатии на нужную услугу, открывается отдельная страница, на которой уже и будет сам текст, пример страницы тоже во вложении (название файла vaccini1).

На перспективу будет наполнение страниц сайта. Хочу и готов работать с одним человеком. Хочу что бы получилось очень круто, что бы конкуренты локти кусали.