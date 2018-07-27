Написать 2 сео статьи

Ищем человека, который любит и разбирается в мобильных устройствах (смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры и тд). Нужно писать и размещать по 8-9 новостей в день. Новости от в среднем 1000-1200 знаков,с англоязычных источников. Плюс их перепост в ...