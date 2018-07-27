Авторы для описания кассовых аппаратов

$10
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Закрыт2 заявки141 просмотр

Ищем авторов для составления несложных описаний технического характера (кассовые аппараты), 10 грн./500 сим. Добавляйтесь в скайп, отвечу всем

7 лет назад
alivingwords
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров