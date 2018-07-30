Написать статью по телефонной теме на 2-6тыс зн.

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Завершен1 заявка166 просмотров

Нужно написать уникальный текст для людей.

Количество знаков будет считаться после редактуры. Такой подсчет в целях старания автора, чтобы не было воды много, а по существу.

Если качество исполнения будет на высоте, то будут заявки еще.

Цена - 50р за 1000зн.

7 лет назад
Aleksandr2018
Александр 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Сработал оперативно. Спасибо.
Александр предоставил подробное и понятное ТЗ, оплатил работу сразу после выполнения. Все время на связи, на сообщения отвечает, можно сказать, мгновенно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад