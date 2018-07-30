Ищу копирайтера для написания статей по женской и ЗОЖ тематике

Ищу автора на статьи по женской и ЗОЖ тематике —диеты, похудение, красота, здоровье и т.д.Вы подходите, если— Нормально воспринимаете правки и замечания.

— Всегда доступны онлайн.

— Грамотно пишите на русском языке.

— Готовы писать без воды.Надо писать 15-30 статей в месяц объемом 4000-6000 знаков. Работа: писать текст по подробному ТЗ.

Оплата: 40-50 руб. за 1000 збп. В дальнейшем может быть больше. Это зависит от того, как будет развиваться сайт, а это будет зависеть напрямую от качества ваших статей.

Дальнейшие детали в личной переписке.