Написать статью о полезных свойствах иван-чая

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Завершен17 заявок307 просмотров

Написать статью о полезных свойствах иван-чая. Оплата 50 руб 1000 зн. Срок - 4 дня. 

7 лет назад
lekanova
48 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

belayalily27
Лилия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$8
5 дней
С Лилией понравилось работать. Статья написана профессионально. Планирую работать с этим исполнителем на долгосрочной основе.
Валентина - замечательный заказчик, приятный в общении человек. Техническое задание написано понятно. Оплата заказа сделана в тот же день после отправки заказа. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

belayalily27
Лилия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад