СРОЧНО нужен копирайтер психолог

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок156 просмотров

Нужно написать четыре текста на тему воспитания ребенка до завтра 11 часов.

Оплата 400 рублей итого, то есть 1 текст -100 рублей.

Помогите, пожалуйста!)

Текст минимальный, до 500 знаков.

Вопрос и по три/четыре пункта.

Образец пришлю.

7 лет назад
eva_psy
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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