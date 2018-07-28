Контент для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки173 просмотра
  • Создать уникальный контент для сайта и социальных сетей: Instagram, Facebook, Вконтакте (новости компании, гифки, мемы, стать интервью, конкурсы, розыгрыши), согласно контент плана. Написать текст для публикуемых постов
Наличие портфолио обязательно - присылайте ссылки на свои работы или к резюме приложите портфолио.Условия:
  • Подробности обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально
7 лет назад
priymak84
Валерия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров