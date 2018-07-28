про Милиатри Холдинг "Конструткор Империй" компания выращивает иван-чай на своей земле, ферментирует, гранулиурет и раздает за баллы его населению акцент на ОПГ в плане незаконного предпринимательства (как как делают ...
Контент для сайта
- Создать уникальный контент для сайта и социальных сетей: Instagram, Facebook, Вконтакте (новости компании, гифки, мемы, стать интервью, конкурсы, розыгрыши), согласно контент плана. Написать текст для публикуемых постов
- Подробности обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально
Заявки фрилансеров
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