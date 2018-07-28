Копирайтер для сайта аксессуаров для мобильных телефонов

Оплата 2$ за 1000 сбп.

Необходимо написать текст для сайта мобильных аксессуаров.

В тексте раскрыть нюансы видов чехлов, степени защиты, характеристики - помощь в выборе.

Не описывать производителя или телефон (покупатель уже с ним) , а

указать ему нужный вид чехла. Беря в пример продукцию, которая уже на

сайте. Коммерческие анкоры - должны быть расставлены по тексту (не в

начале или в конце текста и не заканчивать ими предложение). В угоду

человечности текста, можно не вписывать ключевое слово, если оно не

лезет.

Понимать, что вид товара один и тот же. Разница только в моделях

телефонов, его размерах и видов дизайна. Эти нюансы можно указывать.