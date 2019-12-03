Ищу удаленную работу оптимизатором.

Опыт работы 5 лет. Удаленное сотрудничество с питерской и московской фирмами seo продвижения.

Выполняю следующие работы: внутренняя оптимизация сайта(составления семантического ядра сайта, расчет бюджета, распределение запросов по страницам, оптимизация тегов, чистка кода сайта) + внешняя оптимизация (работа с биржами статей, ссылок) + анализ юзабилити и улучшение поведенческих факторов

Примеры сайтов и подробное портфолио могу выслать для обсуждения работы.

Интересует полная занятость за 1000$ в месяц.