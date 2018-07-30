Копирайтер - отношения, психология.

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Закрыт18 заявок203 просмотра

Всем привет!Ищу копирайтера, опытного, знающего свою тематику, как пять пальцев. Нужно писать об отношениях, психологии, философии и эзотерики.Необходимо написать 10 качественных статей. 

7 лет назад
lancerxl
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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