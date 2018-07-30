Написание статей (тематика: MMA, UFC, единоборства)

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Закрыт4 заявки268 просмотров

Требуется написать статьи для площадок/порталов, специализирующихся на тематике MMA, UFC, единоборства. 

В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса: 

1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике. 

2) насколько хорошо ориентируетесь в тематике смешанных единоборств? являетесь болельщиком?

3) пришлите несколько ваших самых сильных статей на данную тематику, которыми вы гордитесь.

P.S. Не присылайте спам, рекламу, предложение услуг это сразу в игнор.

Написание статей
7 лет назад
roman-andreev
Роман 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров