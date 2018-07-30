Ищем копирайтера под несколько задач:1) Нужен контент на сайт под раздел Возможности о системах, которые реализовует компания.Количество таких страниц 9, под каждую из них необходим объем 2-3 тыс. символов с учетом нашего ton of voice.Контент должен быть уникальным описанием каждой системы, больше как информация об этой системе, а мы уже дадим конкретные решения под каждую из систем, которую делаем. Первое, на что требуется контент это текст на страницу про CRM системы.Объем - 2-3 тыс. символов на 1 страницу.Язык - украинский.2) Материал для размещения в СМИ на тему проблемы внедрения и эксплуатации бизнес-систем в различных сферах, зачем нужны такие системы и как их выбрать. Объем - 5 тыс. символов, язык - русский.Необходимый опыт написания текстов на специализированные темы.Оплата по договоренности.Контактное лицоЯрослава