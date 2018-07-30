Писать статьи для новостного сайта о технологиях

Доброго всем дня. Ищу автора на новостной проект - https://mbhn.ru/. Необходимо писать статьи о технологиях, компаниях и людях, которые создают эти технологии. Конкретнее по сфере технологий: автомобили(в основном электрические) и все что с ними связано, автопилот и системы ИИ, ВИЭ, мусоропереработка, технологичное строительство.

Подробная информация ниже.

Примерное количество статей: 80

Средний объем статьи: 2 600 ЗБП

Общий объем: 222 000 ЗБП

Ставка: 45р/1000 ЗБП

Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.

В основном новости берутся с англоязычных источников, затем переводятся с помощью google-переводчика и дорабатываются. Поэтому знание английского приветствуется!

В день нужно писать 2-3 новости. Источники на каждую статью предоставляются.

Требования к статьям:

Уникальность: от 93% по ﻿text.ru

Тошнота по слову не должна превышать 8% (оптимально 2-5%) по http://advego.ru/text/seo/ (для некоторых статей по данной теме, конечно, тяжело достичь такой планки)

Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru

Ну и самое главное - человеческим языком раскрыть новость.