Нужен грамотный текст для видеопризентации

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Закрыт4 заявки151 просмотр

Нужен грамотный и по сути текст для видеопризентации для сайта tlc-ico-com     Жду предложений в ЛС

7 лет назад
Mrantonio
Михаил 
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров