Нужен копирайтер (хотя что уж там говорить рерайтер, сейчас все рерайтят) для написания статей под женскую тематики по уходу за волосами, лицом и телом. Рерайт должны быть без ошибок и интересно переписан. Статьи будут от ...
Текст для Главной страницы Кровельные материалы
все описание здесь
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5r41bCx70VWOzGHhQ-e8wU_qO-7Gg62JRKv9wyx22Q/edit#gid=0
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