Две статьи для сайта

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Завершен6 заявок211 просмотров

Написать две статьи объемом по 1500 знаков без пробелов каждая. 

7 лет назад
annirose
Анна 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Elenika_Web
41 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$3
3 дня
Все сделано вовремя и без ошибок, точно так как прописано в ТЗ.
работа оплачена вовремя, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Elenika_Web
41 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад