Разработать анкету-опросник для товароведов розничной торговли

Цель: найти плюсы и минусы работы товароведов с торговыми агентами на сегодня. С точки зрения

товароведов.

Разработать анкету-опросник для товароведов, которые работаю с торговыми агентами и выполняют следующие функции:

-Как работают товароведы?

-Как товароведы взаимодействуют с ТА?

-Как ведется аналитика? И какая? Выполнение заявок? Объема заказа?

-Как вам работать с ТА? Нравиться ли? Что конкретно нравиться, а что не нравиться?

-Как они справляются с минусами сейчас?

-Всегда ли товаровед узнает скидки, акции, новинки и нужна ли ему эта информация?

-Всегда ли товаровед знает актуальное состояние о взаимоотношениях(дебиторка, доставка, бонусы, статус

заказа, статус оплаты и т.п.)? Нужно ли это знать в работе?

-Важен ли график доставки?

-Важно ли получить обратную связь(служба поддержки)?

Добавить еще 15-20 вопросов.

Нужно оформить для людей, чтобы вопросы были понятны и прозрачны.