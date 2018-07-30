Разработать анкету-опросник для товароведов розничной торговли

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Цель: найти плюсы и минусы работы товароведов с торговыми агентами на сегодня. С точки зрения 

товароведов. 

Разработать анкету-опросник для товароведов, которые работаю с торговыми агентами и выполняют следующие функции: 

-Как работают товароведы? 

-Как товароведы взаимодействуют с ТА? 

-Как ведется аналитика? И какая? Выполнение заявок? Объема заказа? 

-Как вам работать с ТА? Нравиться ли? Что конкретно нравиться, а что не нравиться? 

-Как они справляются с минусами сейчас? 

-Всегда ли товаровед узнает скидки, акции, новинки и нужна ли ему эта информация? 

-Всегда ли товаровед знает актуальное состояние о взаимоотношениях(дебиторка, доставка, бонусы, статус 

заказа, статус оплаты и т.п.)? Нужно ли это знать в работе? 

-Важен ли график доставки? 

-Важно ли получить обратную связь(служба поддержки)? 

Добавить еще 15-20 вопросов. 

Нужно оформить для людей, чтобы вопросы были понятны и прозрачны.

7 лет назад
mobilitymoon
Евгений 
42 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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