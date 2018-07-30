Написать статью: Как сделать массаж простаты языком и пальцем - 50 руб. 1000 зн. срок - 5 дней. Статья идет на личный блог, поэтому статья должна быть написана просто, без явной медицинской терминологии.
4 SEO текста по 1000 знаков
Необходимо написать четыре SEO-текста объёмом 1000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые фразы. Тематика – семена нута, чечевицы. горчицы, сои. Тексты должны быть без технических характеристик.
Уникальность 100% по антиплагиату etxt.ru или аналогам.
Оплата – 100 рублей за каждый текст, соответственно, вся работа – 400 рублей.
Заявки оставляйте здесь
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написание ряда текстов для сайта для целей SEO и описания услуг для пользователей. Тематика: бытовые услуги Подробности лучше обсудить по skype (в профиле).Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать две статьи объемом по 1500 знаков без пробелов каждая.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Цель: найти плюсы и минусы работы товароведов с торговыми агентами на сегодня. С точки зрения товароведов. Разработать анкету-опросник для товароведов, которые работаю с торговыми агентами и выполняют следующие функции: ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется написать статьи для площадок/порталов, специализирующихся на тематике MMA, UFC, единоборства. В отклике обязательно (проверка от спама) пришлите ответы на 3 вопроса: 1) вашу стоимость за 1000 символов по данной тематике. ...Закрыт7 лет назад
- $8
все описание здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5r41bCx70VWOzGHhQ-e8wU_qO-7Gg62JRKv9wyx22Q/edit#gid=0Копирайтинг1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Внимание - тексты будут читать люди, причем люди, понимающие предмет. Поэтому если Вы далеки от тематики или не готовы детально разобраться и написать текст, то пожалуйста, не оставляйте предложения. Задача - написать тексты на ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем копирайтера под несколько задач:1) Нужен контент на сайт под раздел Возможности о системах, которые реализовует компания.Количество таких страниц 9, под каждую из них необходим объем 2-3 тыс. символов с учетом нашего ton of voice.Контент ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен грамотный и по сути текст для видеопризентации для сайта tlc-ico-com Жду предложений в ЛСЗакрыт7 лет назад
- $150
Доброго всем дня. Ищу автора на новостной проект - https://mbhn.ru/. Необходимо писать статьи о технологиях, компаниях и людях, которые создают эти технологии. Конкретнее по сфере технологий: автомобили(в основном электрические) и все что с ними связано, ...Закрыт7 лет назад