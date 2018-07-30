4 SEO текста по 1000 знаков

$6
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  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки172 просмотра

Необходимо написать четыре SEO-текста  объёмом 1000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые фразы. Тематика – семена нута, чечевицы. горчицы, сои.  Тексты должны быть без технических характеристик.

Уникальность 100% по антиплагиату etxt.ru или аналогам.

Оплата – 100 рублей за каждый текст, соответственно, вся работа – 400 рублей.

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7 лет назад
webstudio_sar
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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