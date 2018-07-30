4 SEO текста по 1000 знаков

Необходимо написать четыре SEO-текста объёмом 1000 знаков без пробелов каждый, используя уже готовые ключевые фразы. Тематика – семена нута, чечевицы. горчицы, сои. Тексты должны быть без технических характеристик.

Уникальность 100% по антиплагиату etxt.ru или аналогам.

Оплата – 100 рублей за каждый текст, соответственно, вся работа – 400 рублей.

Заявки оставляйте здесь