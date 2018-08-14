Написать тексты на сайт ремонта стиральных машин

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Завершен13 заявок292 просмотра

Необходимо написать тексты по тематике ремонт стиральных машин. Уникальность не ниже 95% по text.ru

7 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

Anekiro
Наташа 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$40
7 дней
Наталья, быстро и качественно выполнила работы. Сотрудничеством очень довольны.
Хороший заказчик. Грамотное ТЗ. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Anekiro
Наташа 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад