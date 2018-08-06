Написать статью: Как сделать массаж простаты языком и пальцем - 50 руб. 1000 зн. срок - 5 дней. Статья идет на личный блог, поэтому статья должна быть написана просто, без явной медицинской терминологии.
Написание коротких текстов по профессиям
Необходимо написать 53 текста по профессиям, где кратко описать, кто этот специалист, какими навыками и знаниями должен обладать, где может работать / насколько востребован.
Каждый текст на 500 ЗБП
Бюджет на всё - 4000 рублей (готова обсудить), оплата Яндекс.Деньги.
Тестовое задание: Повар
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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