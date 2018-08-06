Написание коротких текстов по профессиям

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  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок237 просмотров

Необходимо написать 53 текста по профессиям, где кратко описать, кто этот специалист, какими навыками и знаниями должен обладать, где может работать / насколько востребован.

Каждый текст на 500 ЗБП

Бюджет на всё - 4000  рублей (готова обсудить), оплата Яндекс.Деньги.

Тестовое задание: Повар

7 лет назад
emedved
33 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$81
3 дня
Хорошие, ёмкие тексты без воды и написаны приятным для чтения языком. Все сроки соблюдены. Буду обращаться к Елене ещё. Спасибо за работу :)
Очень приятно было поработать с Елизаветой. Четкая постановка задачи, быстрая проверка текстов, своевременная оплата. Буду рада поработать с вами еще! Обращайтесь :)
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
$54
5 дней
Хорошие, уникальные, лёгкие для восприятия тексты. Перед началом работы Алексей предложил два шаблона на выбор, чтобы точно определить направление работы. По-моему, грамотный подход :) Сроки соблюдены. Спасибо за работу!
Хороший и приятный Заказчик. Был очень рад сотрудничеству! Однозначно Рекомендую, и буду ждать еще заданий!

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
7 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
Копирайтинг