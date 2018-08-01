Тексты для страниц (Альтернативная энергетика)

70-100грн.\1000зпб

Нужно чтобы вы хорошо разбирались в теме альтернативных источников энергии. В частности понимали что такое гелиосистемы, как они работают, как устроены солнечные электростанции, ветрогенераторы, бесперебойники, тепловые насосы и т.д. чтобы текст в

итоге был осмысленный. а не просто дайджест информации.

Нужно около 20 страниц. Потом еще будет

За 100 знаков годного осмысленного текста плачу 100 грн