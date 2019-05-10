blackgold

Сергей blackgold

 
39 летУкраина/Борисполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Интернет-маркетолог
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Сделать копию сайта

    Задача простая. Есть готовый сайт на вордпресс. Нужно сделать его копию на том же самом хостинге только на другом домене. Кто знает -  правильно скопировать файлы и бд пересоздать. Чтобы в итоге получилось два одинаковых сайта, но ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Помочь в наполнении сайта. Карточки товара. Солнечные станции.

    $21

    Задание творческое не просто скопипастить и добавить. Поэтому 1-2 долл. за карточку. Задача такая: Есть оборудование в прайсах. Из них нужно создать комплекты. Подобрать более менее подходящие фото. Посчитать стоимость. И разместить на сайте. Работать будем ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подбор и ручная чистка поисковых фраз

    $8

    Сразу скажу, что: 1. Требуется усидчивый кропотливый СЕО-специалист, который не боится рутинной работы. Потому что фразы после всех генераций нужно чистить вручную. 2. По поводу фраз нужно задавать мне вопросы в процессе или, например, выделить те ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Примочка Api Google Maps

    Что надо вкратце:  есть 4 маршрута с города А в город Б с разными адресами отправления и прибытия. нам надо из этих 4 маршрутов сделать один и показать общее расстояние этого одного маршрута.  как ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение лендинга контентом

    $25

    Готов отдать новичку. Сразу предупреждаю что работа не простая. Но зато это реальный заказ - возможность подзаработать денег и отзыв. Наполнение через HTML. Поиск и подгонка по размеру картинок, замена текста, названия форм. Верстку и блоки менять ...

    HTML
    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа с семантикой. Подбор и распределение ключевых фраз. 1000фраз

    $200

    ---Если проект открыт значит еще актуально--- Читайте внимательно. Просто нагенерить и скинуть кучу фраз не получится. Нужно думать ломать голову и много работать руками. По сути на каждой фразой нужно будет подумать что с ней делать. ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки опенкарт. Небольшой список задач

    Требуется человек который свободно владеет программированием и хорошо знаком с опенкартом Работаем с этим сайтом: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/ 1. в фильтре OCfilter глюк - добавляю новые группы для фильтрации они не срабатывают. плюс не отображаются всплывающие списки(только флажки) 2. кнопку ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки опенкарт

    Нужно фильтр настроить на моб версии. вот пример страницы сайта: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/ вот в двух словах как должно выглядеть https://youtu.be/p2VppyOWGVU Пишите стоимость в предложении. Есть еще несколько таких заданий.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст для одеял

    $20

    https://шуйские.рф/odeyala/ основные фразы: купить одеяло одеяло купить одеяло одеяла одеяла купить одеяла оптом купить одеяло в интернет магазине одеяло купить недорого купить одеяло недорого магазин одеял интернет магазин одеяла одеяла интернет магазин вспомогательные фразы(использовать по возможности для разбавки и разнообразия основных фраз): где купить одеяло одеяло цена интернет магазин одеяло одеяло интернет ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнить раздел сайта 50 страниц (Опенкарт)

    Нужно в 50 товарах привести атрибуты к общему знаменателю - чтобы во всех товарах были одни и теже атрибуты, которых нету - найти. Это для того чтобы пользователи могли нормально сортировать товар используя фильтр. Тематика: солнечные ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скрипт для прозвона холодной базы

    Простой скрипт для обзвона холодной базы. Сосбтвенно там сложностей нет - звоним, предлагаем обычно они готовы рассмотреть предложение и встретиться. Можно сказать база полутеплая. кто умеет составлять скрипты пишите. Укажите среднюю стоимость 1 скрипта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перебрать семантическое ядро

    Есть список страниц сайта. http://шуйские.рф/matrasy/ (этот раздел будем делать) около 50 страниц 1. подбираем все "целевые фразы"включая из метрики и аналитикс 2. Распределяем фразы по страницам сайта Внимание! Сайт уже приносит трафик по целевым фразам часть страниц имеет ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настройка отчетов в Аналитикс

    Нужно сделать отчет в котором будут следующие данные Для компании или группы рекламных компаний адвордс: 1. Количество посетителей 2. Общий расход на рекламу 3. Количество достигнутых целей Таких отчетов нужно для 5 направлений Кто соображает пишите - поможете. И еще ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • СЕО раздела интернет магазина

    В разделе сайта шуйские.рф/matrasy/ есть СЕО-фильтр (слева внизу http://prntscr.com/kweyfb   В нем специально подобранно мксимум вариантов того что пользуется спросом. В принципе там большая часть названий опций и есть поисковые запросы или их составляющие. Что нужно сделать вкратце: 1- ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнить ленд на html

    Всем привет, есть готовый лендос на html. http://helio.geoid.org.ua/ Уже начал наполнять инфой. Нужно завершить наполнение. От вас требуется по скайпу или телефону получить от меня и с моего компа нужную информацию и вставить в соответствующие блоки. Блоки ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Найти и поставить шаблон лендоса

    Ваша задача просто подобрать и поставить шаблон лендоса. Можно без движка. Если движок - то желательно вродпресс. Вот страница под которую делается лендос: http://geoid.org.ua/heliosystem/ Нужен интересный понятный шаб. Уникальность не нужна. Чтобы я в уже готовые блоки ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирование компаний GoogleAds с заменой

    $40

    Есть шаблон компании в GoogleAds. Копируем ее -  через поиск и замену меняем урл, регион и город в тексте. 1 компания 50 грн. Можно дешевле) Нужно 21 штук сделать. За полдня делается такая работа.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Fortuna999
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Оформить пост ВК
Хороший заказчик
Все выполненно в срок
Ответный отзыв
Igor11
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Обзвон клиентов (Киев и область)
Отличный заказчик, рекомендую.
Все ок
Ответный отзыв
MisterPrime
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Перебрать семантическое ядро
Все ок
Все ок
Ответный отзыв
Nikolai11
Николай 
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Наполнить раздел сайта 50 страниц (Опенкарт)
Отличный заказчик. Постоянно на связи, задачи ставит понятно, работу оплачивает быстро.
Отличный контент менеджер. Внимательно работает, вопросы задает. Рекомендую
Ответный отзыв
1FAT
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$29
10 баллов
5 лет назад
Копирование компаний GoogleAds с заменой
Грамотный заказчик.
Работой доволен
Ответный отзыв