Задача простая. Есть готовый сайт на вордпресс. Нужно сделать его копию на том же самом хостинге только на другом домене. Кто знает - правильно скопировать файлы и бд пересоздать. Чтобы в итоге получилось два одинаковых сайта, но ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $21
Задание творческое не просто скопипастить и добавить. Поэтому 1-2 долл. за карточку. Задача такая: Есть оборудование в прайсах. Из них нужно создать комплекты. Подобрать более менее подходящие фото. Посчитать стоимость. И разместить на сайте. Работать будем ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт2 года назад
- $8
Сразу скажу, что: 1. Требуется усидчивый кропотливый СЕО-специалист, который не боится рутинной работы. Потому что фразы после всех генераций нужно чистить вручную. 2. По поводу фраз нужно задавать мне вопросы в процессе или, например, выделить те ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно настроить страницу на вордпресс. шорткоды, слайдеры и пр. кто умеет пишите поработаем. О цене договоримся.HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Что надо вкратце: есть 4 маршрута с города А в город Б с разными адресами отправления и прибытия. нам надо из этих 4 маршрутов сделать один и показать общее расстояние этого одного маршрута. как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $25
Готов отдать новичку. Сразу предупреждаю что работа не простая. Но зато это реальный заказ - возможность подзаработать денег и отзыв. Наполнение через HTML. Поиск и подгонка по размеру картинок, замена текста, названия форм. Верстку и блоки менять ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $200
---Если проект открыт значит еще актуально--- Читайте внимательно. Просто нагенерить и скинуть кучу фраз не получится. Нужно думать ломать голову и много работать руками. По сути на каждой фразой нужно будет подумать что с ней делать. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется человек который свободно владеет программированием и хорошо знаком с опенкартом Работаем с этим сайтом: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/ 1. в фильтре OCfilter глюк - добавляю новые группы для фильтрации они не срабатывают. плюс не отображаются всплывающие списки(только флажки) 2. кнопку ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно фильтр настроить на моб версии. вот пример страницы сайта: https://geoid.org.ua/solnechnie-electrostancii/solnechnye-batarei/ вот в двух словах как должно выглядеть https://youtu.be/p2VppyOWGVU Пишите стоимость в предложении. Есть еще несколько таких заданий.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
https://шуйские.рф/odeyala/ основные фразы: купить одеяло одеяло купить одеяло одеяла одеяла купить одеяла оптом купить одеяло в интернет магазине одеяло купить недорого купить одеяло недорого магазин одеял интернет магазин одеяла одеяла интернет магазин вспомогательные фразы(использовать по возможности для разбавки и разнообразия основных фраз): где купить одеяло одеяло цена интернет магазин одеяло одеяло интернет ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно в 50 товарах привести атрибуты к общему знаменателю - чтобы во всех товарах были одни и теже атрибуты, которых нету - найти. Это для того чтобы пользователи могли нормально сортировать товар используя фильтр. Тематика: солнечные ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Простой скрипт для обзвона холодной базы. Сосбтвенно там сложностей нет - звоним, предлагаем обычно они готовы рассмотреть предложение и встретиться. Можно сказать база полутеплая. кто умеет составлять скрипты пишите. Укажите среднюю стоимость 1 скрипта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Обзвонить потенциальных клиентов. И предложить им партнерство. Телефоны 044 и Украинские мобильные операторы В предложении укажите цену на 50 звонков.Управление продажами1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно заполнить всю инфу по проекту для его добавления в систему www.admitad.com Затем составить качественное описание для биржи чтобы людям было интересно привлекать оферов.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть список страниц сайта. http://шуйские.рф/matrasy/ (этот раздел будем делать) около 50 страниц 1. подбираем все "целевые фразы"включая из метрики и аналитикс 2. Распределяем фразы по страницам сайта Внимание! Сайт уже приносит трафик по целевым фразам часть страниц имеет ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать отчет в котором будут следующие данные Для компании или группы рекламных компаний адвордс: 1. Количество посетителей 2. Общий расход на рекламу 3. Количество достигнутых целей Таких отчетов нужно для 5 направлений Кто соображает пишите - поможете. И еще ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт5 лет назад
В разделе сайта шуйские.рф/matrasy/ есть СЕО-фильтр (слева внизу http://prntscr.com/kweyfb В нем специально подобранно мксимум вариантов того что пользуется спросом. В принципе там большая часть названий опций и есть поисковые запросы или их составляющие. Что нужно сделать вкратце: 1- ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет, есть готовый лендос на html. http://helio.geoid.org.ua/ Уже начал наполнять инфой. Нужно завершить наполнение. От вас требуется по скайпу или телефону получить от меня и с моего компа нужную информацию и вставить в соответствующие блоки. Блоки ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ваша задача просто подобрать и поставить шаблон лендоса. Можно без движка. Если движок - то желательно вродпресс. Вот страница под которую делается лендос: http://geoid.org.ua/heliosystem/ Нужен интересный понятный шаб. Уникальность не нужна. Чтобы я в уже готовые блоки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Есть шаблон компании в GoogleAds. Копируем ее - через поиск и замену меняем урл, регион и город в тексте. 1 компания 50 грн. Можно дешевле) Нужно 21 штук сделать. За полдня делается такая работа.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад