Fortuna999

Елена Fortuna999

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделаю все качественно и в срок.

Наполняю и создаю интернет-магазины.

Занимаюсь переводами любой сложности. 

Пишу статьи и тексты на заказ.

Отзывы заказчиков

blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Оформить пост ВК
Все выполненно в срок
Хороший заказчик
Ответный отзыв
HankMoodyKiev
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
На базе nethouse сделать интернет магазин
Очень пунктуально, все понравилось. Всегда на связи и очень оперативно вносила любое изменение. Рекомендую, спасибо.
Отличный заказчик. Дал четкие инструкции к выполнению задания. Своевременно произвел оплату.
Ответный отзыв