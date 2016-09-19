Fortuna999

Сделаю все качественно и в срок.
Наполняю и создаю интернет-магазины.
Занимаюсь переводами любой сложности.
Пишу статьи и тексты на заказ.
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
7 лет назад
Все выполненно в срок
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$100
10 баллов
9 лет назад
Очень пунктуально, все понравилось. Всегда на связи и очень оперативно вносила любое изменение. Рекомендую, спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Дал четкие инструкции к выполнению задания. Своевременно произвел оплату.