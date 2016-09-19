На базе nethouse сделать интернет магазин

Сайты «под ключ»Завершен6 заявок158 просмотров
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Нужно создать, опираясь на подобные сайты, интернет магазин техники.

подобные сайты:

http://irobot-shop.com.ua/

http://gopro-shop.com.ua/

http://flytechnology.com.ua/

7 лет назад
HankMoodyKiev
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Fortuna999
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$100
3 дня
Очень пунктуально, все понравилось. Всегда на связи и очень оперативно вносила любое изменение. Рекомендую, спасибо.
Отличный заказчик. Дал четкие инструкции к выполнению задания. Своевременно произвел оплату.
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