Создание сайта интернет провайдера

Нужно от 5-10 информационных сайтов. Это будут небольшие полезные людям сайты. 1) Размер страницы 10-15 кб текста, можно 20-30 кб. Поиск текстов самостоятельно. 2) Обязательно наличие картинок на странице, можно до 10 и более штук. Желательно наличие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт интернет провайдера (под ключ, кроме текстов), сайт должен быть «натянут» на WP(исключительно и без вариантов). Есть текущий сайт, и понимание что должно быть и как, для одного раздела требуется подключение программиста (простая форма
авторизации POST, с отключением по тайм-ауту).
Главная страница, страница с тарифами (Интернет, IPTV, Хостинг, Заявка на подключение, Информация о компании, и контакты). LiveChat сторонний (просто вставка кода).
Тип сайта «Корпоративный», со всеми вытекающими, не допускается
использование шаблонов (только уникальный дизайн), не допускается установка копирайтов, не допускается использования в портфолио в будущем. Текст будет написан отдельным человеком, требуется взаимодействие самостоятельно (между дизайнером и копирайтером).
Требуется профессионал, который понимает суть и важность задачи.
Подробные пожелания, будут предоставлены исходя из личных слов, или заполнения формы дизайнера, после выбора исполнителя. Если у Вас нет времени заниматься проектом прямо завтра, пожалуйста, не оставляйте заявки.
Если у Вас нет отзывов и портфолио, то тоже заявки оставлять смысла нет. Спасибо за понимание.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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