Создание сайта интернет провайдера

Сайты «под ключ»Завершен15 заявок343 просмотра
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Требуется создать сайт интернет провайдера (под ключ, кроме текстов), сайт должен быть «натянут» на WP(исключительно и без вариантов). Есть текущий сайт, и понимание что должно быть и как, для одного раздела требуется подключение программиста (простая форма

авторизации POST, с отключением по тайм-ауту).

Главная страница, страница с тарифами (Интернет, IPTV, Хостинг, Заявка на подключение, Информация о компании, и контакты). LiveChat сторонний (просто вставка кода).

Тип сайта «Корпоративный», со всеми вытекающими, не допускается

использование шаблонов (только уникальный дизайн), не допускается установка копирайтов, не допускается использования в портфолио в будущем. Текст будет написан отдельным человеком, требуется взаимодействие самостоятельно (между дизайнером и копирайтером).

Требуется профессионал, который понимает суть и важность задачи.

Подробные пожелания, будут предоставлены исходя из личных слов, или заполнения формы дизайнера, после выбора исполнителя. Если у Вас нет времени заниматься проектом прямо завтра, пожалуйста, не оставляйте заявки.

Если у Вас нет отзывов и портфолио, то тоже заявки оставлять смысла нет. Спасибо за понимание.

7 лет назад
Sin15
36 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kocherlive
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$500
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Лучший заказчик, работаем дальше...) P.S - ещё и балует бонусами ))+
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