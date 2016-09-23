Нужен дерзкий одностраничник под ключ

Нужно от 5-10 информационных сайтов. Это будут небольшие полезные людям сайты. 1) Размер страницы 10-15 кб текста, можно 20-30 кб. Поиск текстов самостоятельно. 2) Обязательно наличие картинок на странице, можно до 10 и более штук. Желательно наличие ...
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Необходимо сделать красивый, эргономичный,динамичный, продающий лендинг по тз. С созданием логотипа. Адаптивная верстка.
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