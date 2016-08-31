Качественный дизайн, хорошая адаптивная вёрстка, необходимые плагины под SEO.

Тема: Видеонаблюдение, системы пожарной безопасности, и др. слаботочные системы.

Дам структуру.

Сайт информационный, не инет магазин.

Оплата 2 частями.

1 часть: После согласованного дизайна

2 часть: После всей работы перед переносом на боевой домен.

Бюджет увеличить не смогу, так что пишите только те кто:

1. Готов работать за такую сумму

2. Согласен с формой оплаты

3. Сейчас свободен и может приступить к проекту сразу.