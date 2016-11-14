Сайт по продаже 1-4 принтеров одного производителя+опции+расходники

Необходим сайт для продвижения и продажи 2 моделей принтеров, с возможностью последующего добавления моделей.

К принтерам имеются всякие доп-опции, как у автомобиля. Также отдельно нужно представить раздел расходников (чернила, тампоны и пр.). Всю информацию и картинки можно будет взять с сайта производителя, перевод описания будем делать сами.

Параметры/возможности сайта:

удобное изменение цен

Совместимость с Yandex Market

Заказать (без авторизаций, с обязательным заполнением полей)

Предлагайте концепцию или шаблоны, и стоимость