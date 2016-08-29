Лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок213 просмотров
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Нужно переделать сайт(Лендинг) 

Тематика сайта услуги автомобилистам! 

Нужно сделать сайт или Лендинг, так чтобы текущие запросы которые есть в выдаче остались! Тесть зделать сео анализ! Так же сайт рекламируется в директе! Нужен грамотный продающий сайт(лендинг).  

Что посоветуете?! 

Ссылка на сайт в личку. 

Просьба , кто просит предоплату , не писать 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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