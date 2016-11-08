Высококонверсионный лединг пейдж

Для компании, оказывающей ритуальные услуги для животных, нужен высококонверсионный лендинг пейдж с размещением на поддомене основного сайта.

Услуги компании:

- усыпление животного на дому (выезд ветеринарного врача на дом),

- вывоз и транспортировка тела животного,

- общая кремация,

- индивидуальная кремация.

Пользователь должен:

- зайти на лединг, понять, что захоронение животного это не только не гуманно, но и не законно (владелец животного может быть оштрафован);

- должен понять какие варианты ему предлагаются (общая или индивидуальная кремация) и что он получит при выполнении услуги;

- должен увидеть цены для пакетов услуг с возможностью заказать услугу с СМС и емайл оповещением;

- разрешительные документы;

- отзывы;

- контакты с картой как проехать.

Подробное ТЗ предоставлю. От исполнителей интересует цена под ключ и работы которые выполнялись.

В ЛС прошу не писать, пишите всё в заявке, кандидату, который заинтересует, напишу сам.

Спасибо!