Высококонверсионный лединг пейдж

Сайты «под ключ»Завершен21 заявка306 просмотров
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Для компании, оказывающей ритуальные услуги для животных, нужен высококонверсионный лендинг пейдж  с размещением на поддомене основного сайта.

Услуги компании:

- усыпление животного на дому (выезд ветеринарного врача на дом),

- вывоз и транспортировка тела животного,

- общая кремация,

- индивидуальная кремация.

Пользователь должен:

- зайти на лединг, понять, что захоронение животного это не только не гуманно, но и не законно (владелец животного может быть оштрафован);

- должен понять какие варианты ему предлагаются (общая или индивидуальная кремация) и что он получит при выполнении услуги;

- должен увидеть цены для пакетов услуг с возможностью заказать услугу с СМС и емайл оповещением;

- разрешительные документы;

- отзывы;

- контакты с картой как проехать.

Подробное ТЗ предоставлю. От исполнителей интересует цена под ключ и работы которые выполнялись.

В ЛС прошу не писать, пишите всё в заявке, кандидату, который заинтересует, напишу сам.

Спасибо!

7 лет назад
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
cardo1
Рустам 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$120
10 дней
Работа сделана. Спасибо.
Отличный заказчик. Оплата моментальная. Четкая постановка задач. Рекомендую к сотрудничеству.
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