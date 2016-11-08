Высококонверсионный лединг пейдж

Здравствуйте. Требуется разработка сайта широкоформатной печати. Функционал сайта как у сайта procanvas.ru, карточки товаров (холсты) как у сайта tvoyposter.ru (на стене, в интерьере). Дизайн наш, но сделан не профессиональным веб-дизайнером. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании, оказывающей ритуальные услуги для животных, нужен высококонверсионный лендинг пейдж с размещением на поддомене основного сайта.
Услуги компании:
- усыпление животного на дому (выезд ветеринарного врача на дом),
- вывоз и транспортировка тела животного,
- общая кремация,
- индивидуальная кремация.
Пользователь должен:
- зайти на лединг, понять, что захоронение животного это не только не гуманно, но и не законно (владелец животного может быть оштрафован);
- должен понять какие варианты ему предлагаются (общая или индивидуальная кремация) и что он получит при выполнении услуги;
- должен увидеть цены для пакетов услуг с возможностью заказать услугу с СМС и емайл оповещением;
- разрешительные документы;
- отзывы;
- контакты с картой как проехать.
Подробное ТЗ предоставлю. От исполнителей интересует цена под ключ и работы которые выполнялись.
В ЛС прошу не писать, пишите всё в заявке, кандидату, который заинтересует, напишу сам.
Спасибо!
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