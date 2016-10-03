cardo1

Рустам cardo1

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов под ключ, уникальные проекты. Самописные cms

Любая разработка сайта любой сложности. Интернет магазины, аукционы, биржи, сайты ресторанов, порталы, торговые площадки, landing page. Интеграция с смс, интеграция с онлайн оплатой. Разработка уникального дизайна варианта от руки>картинка>PSD>верстка. Работа с безопасной сделкой. Разбив этапов работы. Работа по договору. Телефон. Постоянная связь. Скайп, icq.  Дальнейшая поддержка и обслуживание. Много вариантов оплаты. SEO оптимизация создаваемого сайта. cms:  Wordpress, OpenCart, Prestashop, Drupal, Bitrix, ModX, XenForo.  Рейтинги, отзывы, корзины и любые другие фреймворки. Качественная валидная верстка, кроссбраузерность, адаптация под все экраны. Работа с php и mysql.

Работаю либо с безопасной сделкой weblancer либо через гарант.

Работа без гаранта и безопасной сделки:

-Для заказов до 100$ предоплата 70%;

-Для заказов до 500$ предоплата 50%;

-Для заказов свыше 1000$ предоплата 30%;

К оплате принимаются:

-Yandex деньги;

-Банковский перевод;

-Перевод на карту Альфа-Банка (можно с любой карты);

-Киви кошелек;

PHPWordPressOpenCartMySQLСайт на WordPressMODXDrupalPrestashopБитриксXenForoSEO-оптимизация
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Отзывы заказчиков
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$365
9 баллов
7 лет назад
Сайт для рефератной компании
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Mihail1802
Михаил 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
6 баллов
7 лет назад
Высококонверсионный лединг пейдж
Работа сделана. Спасибо.
Отличный заказчик. Оплата моментальная. Четкая постановка задач. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
ilkaeva
Оксана 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Консультация по созданию сайта/блога на wordpress, созданию lp и форм
Рустам отличный специалист, еще и учитель. За 2 часа общения я выяснила то, что не могла понять годами. Видно глубокое знание своей сферы, любовь и трепетное отношение к работе. Я 100% продолжу с ним работать. Рекомендую всем Рустама в качестве исполнителя.
Оплата поступила моментально. Оксана порядочный человек. Приятно было работать. Задает четкие вопросы и формулирует правильно. Приятно было работать. С чувством юмора)
Ответный отзыв
sam7-7-7
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Простой сайт под ключ
Ну, дамы и господа, я конечно в шоке!!! Мне бы конечно выгоднее было бы написать всякую гадость, что бы к Рустаму не обращались и что бы он занимался с понурым видом только моими сайтами НО как то совесть не позволяет. Скажу сразу, я, как заказчик, новичек и перед тем как познакомился с Рустамом пообщался с разного рода исполнителями. Могу сказать с полной уверенностью, что это посредники, а Рустам именно исполнитель, мастер с большой буквы. То, что мне надо было другие тошнили сроки месяц, 20 дней, 1000 долл, так же говорили всякую ерунду. Рустам взялся и я через часов 5 я получил скилет желаемого, еще через пару часов часть наполнения по тем исходникам что я дал. Дальше веселее, я не успевал давать вводные как происходило исполнение, плюс я сам что то добавлял и мне нужна была помощь, человек 15 часов онлайн а то и больше и всегда готов помочь разобраться что же у горе админа не склеелось)) Шикарный логотип сайта сделан просто как подарок! Вообщем огромное спасибо и буду в дальнейшем обращаться к этому товарищу если конечно отзыв не повесит корону на голову Рустаму))
Отличный заказчик. Оплата моментальная. Проблем не возникло. Все с улыбкой и пониманием. Рекомендую
Ответный отзыв
maximm
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Требуется создание сайта по ремонту АКПП
Сайт был создан в срок, мне понравился. Так же исполнитель в качестве бонуса произвёл дополнительные работы по сайту. За что большое спасибо!
Было приятно работать с Вами Максим. буду рад видеть Вас снова в качестве заказчика. Оплата моментальная. Но я работал без предоплат, имхо видно что человек с репутацией. Еще раз спасибо за приятное сотрудничество. Пусть равняются на Вас.
Ответный отзыв
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