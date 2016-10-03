Любая разработка сайта любой сложности. Интернет магазины, аукционы, биржи, сайты ресторанов, порталы, торговые площадки, landing page. Интеграция с смс, интеграция с онлайн оплатой. Разработка уникального дизайна варианта от руки>картинка>PSD>верстка. Работа с безопасной сделкой. Разбив этапов работы. Работа по договору. Телефон. Постоянная связь. Скайп, icq. Дальнейшая поддержка и обслуживание. Много вариантов оплаты. SEO оптимизация создаваемого сайта. cms: Wordpress, OpenCart, Prestashop, Drupal, Bitrix, ModX, XenForo. Рейтинги, отзывы, корзины и любые другие фреймворки. Качественная валидная верстка, кроссбраузерность, адаптация под все экраны. Работа с php и mysql.
Работаю либо с безопасной сделкой weblancer либо через гарант.
Работа без гаранта и безопасной сделки:
-Для заказов до 100$ предоплата 70%;
-Для заказов до 500$ предоплата 50%;
-Для заказов свыше 1000$ предоплата 30%;
К оплате принимаются:
-Yandex деньги;
-Банковский перевод;
-Перевод на карту Альфа-Банка (можно с любой карты);
-Киви кошелек;
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