Требуется создание сайта по ремонту АКПП

Требуется создание (8–10 страниц) сайта посвящённого ремонту АКПП (автоматических трансмиссий) для иномарок.

Сайт можно делать любым удобным для способом: используя готовые движки, шаблоны и т.п.

Единственное что необходимо учесть – контент должен быть копирайт или качественный рерайт. Так же на каждой странице в контенте должно быть минимум 2 картинки. Сайт нужны для последующего самостоятельного развития и продвижения. Остальные страницы будут добавляться самостоятельно, навыки работы есть от чистого HTML до самых навороченных движком, так что заботиться о последующем обслуживании сайта будет другой человек совсем, обладающий этими знаниями. Главное, чтобы вам был прост на процесс создания сайта.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что нужен простой, но симпатичный (шаблонный) сайт, состоящий из 6–7 страниц. На каждой странице должно быть минимум 4–5 абзацев по 4–5 предложений. Пример сайтов скину в самом низу.

Например Сайт будет такой:

1. Страница – «Главная», на которой будет описано кратко что такое ремонт АКПП, как он происходит, а так же любая другая информация относящаяся к ремонту.

2. Страница – «Ремонт АКПП» На этой странице будет подробно описано: зачем нужен ремонт, как он происходит и что клиент получает от ремонта.

- а) «Ремонт АКПП Вольво»

- б) «Ремонт АКПП Лексус»

- в) «Ремонт АКПП Тойота»

- г) «Ремонт АКПП БМВ»

-д) «Ремонт АКПП Ленд Ровер»

(а)-д)) – это тоже страницы, являющиеся подпунктами меню «ремонт акпп». На этих страница так же нужны несколько абзацев по каждой марке)

3. Страница «Ремонтные АКПП» — на этой странице будет указано о наличии готовых к установке ремонтных коробок автомат.

4. Страница «Диагностика АКПП» — на этой странице будет информация о том, каким образом происходит диагностика акпп, для чего она нужна и другая информация содержащая эти ключевые фразы

5. Страница «Ремонт гидроблока АКПП» — на этой странице будет написано о необходимости ремонта этой части АКПП, а процессе ремонта или другая информация касающаяся гидроблока акпп.

6. Страница «Замена Масла в АКПП» — На этой странице будет написано о том как надо менять часто масло в коробке автомат и для чего это необходимо, некоторые советы по маслу и т.п.

7. Страница «Полезная информация» — На этой странице будет несколько статей о том, как нужно правильно эксплуатировать коробку автомат, как надо её обслуживать или любая другая полезная информация владельцам автомобилей с автоматической коробкой передач

8. Страница «Контакты» — пустая страница, куда потом будут вписаны контакты самостоятельно

Стоит ещё раз отметить, .что контент должен быть для яндекса уникальным на всех сайтах. Программы типа синонимайзеры не катят (а тем более копирование текстов с сайтов). Картинки можно использовать с других сайтов и не уникализировать.