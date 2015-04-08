Необходимо разработать концепцию сайта компании - производителя 3Д принтеров. Цель создания сайта: представление компании на рынке 3д принтеров, реализация 3д принтеров. Данная концепция должна включать следующие пункты с описанием и обоснованием: - ...
Образовательный шаблон
Нужен образовательный шаблон.
Тема: study in Ukraine
Целевая аудитория: студенты-иностранци, которые хотят учится в Украине.
Админка интуитивно понятная.
Дизайн (шаблонный)
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