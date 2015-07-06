Нужно создать лэндинг

Необходимо создание лэндинга по тематике авто (автосервис, автомойка, шиномонтаж), готового к загрузке на хостинг.

Сделать нужно похожим на этот сайт: http://auto-darcha.by. Естественно с редизайном. Но суть ясна.

* Дизайн

* Количество экранов 6-7

* Одно поп-ап окно при нажатии на кнопку с формой заказа и 2 с прайсами при нажатии на соотв ссылки

* Текст будет предоставлен

* Схема расположения экранов и элементов в них так же будут высланы фотографиями (они на бумаге к сожалению)

* Верстка, конечно же. (сайт готовый к заливке на хостинг - полностью готовый сайт)

Все вопросы дополнительные можно в ЛС.

Оплата строго по факту (уже попал тут на деньги, так что извиняйте) в WMZ

Принимаем заявки до 19.04