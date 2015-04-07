Задача (мы сервисный центр) 1. при нажатии на кнопку личный кабинет пользователю сайт запросил (логин + пароль) При первой регистрации запросит ID клиента (выдаём клиенту мы) – после чего подтянется вся информация ...
Тематический портал на нишевую бизнес-тему
Требуется разработать портал, рассчитанный на широкую аудиторию. Тема для пользователей новая, так что прогнозируется большое количество обращений пользователей. Поэтому портал должен иметь качественную социальную начинку.
Разделы портала:
• Новости
• Задать вопрос
• Подать заявку (20+ вопросов)
• Статьи
• Анкеты
• Вопрос-ответ
• Форум
• Документы
• О сайте
• Контакты
Работаем только по безопасной сделке, разрабатываем подробное ТЗ с исполнителем. В настоящий момент имеется первичный драфт ТЗ, который позволяет сделать оценку сложности/простоты задачи, но не более того.
ТЗ высылается только исполнителям с опытом выполнения аналогичных проектов.
Большая просьба экономить свое и наше – если не уверены, не присылайте заявку.
Запросы на ТЗ ТОЛЬКО в личку. Ленту не читаем.
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