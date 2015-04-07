Тематический портал на нишевую бизнес-тему

Требуется разработать портал, рассчитанный на широкую аудиторию. Тема для пользователей новая, так что прогнозируется большое количество обращений пользователей. Поэтому портал должен иметь качественную социальную начинку.

Разделы портала:

• Новости

• Задать вопрос

• Подать заявку (20+ вопросов)

• Статьи

• Анкеты

• Вопрос-ответ

• Форум

• Документы

• О сайте

• Контакты

Работаем только по безопасной сделке, разрабатываем подробное ТЗ с исполнителем. В настоящий момент имеется первичный драфт ТЗ, который позволяет сделать оценку сложности/простоты задачи, но не более того.

ТЗ высылается только исполнителям с опытом выполнения аналогичных проектов.

Большая просьба экономить свое и наше – если не уверены, не присылайте заявку.

Запросы на ТЗ ТОЛЬКО в личку. Ленту не читаем.