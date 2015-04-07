Тематический портал на нишевую бизнес-тему

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок127 просмотров

Требуется разработать портал, рассчитанный на широкую аудиторию. Тема для пользователей новая, так что прогнозируется большое количество обращений пользователей. Поэтому портал должен иметь качественную социальную начинку.

Разделы портала:

• Новости

• Задать вопрос

• Подать заявку (20+ вопросов)

• Статьи

• Анкеты

• Вопрос-ответ

• Форум

• Документы

• О сайте

• Контакты

Работаем только по безопасной сделке, разрабатываем подробное ТЗ с исполнителем. В настоящий момент имеется первичный драфт ТЗ, который позволяет сделать оценку сложности/простоты задачи, но не более того.

ТЗ высылается только исполнителям с опытом выполнения аналогичных проектов.

Большая просьба экономить свое и наше – если не уверены, не присылайте заявку.

Запросы на ТЗ ТОЛЬКО в личку. Ленту не читаем.

10 лет назад
jece
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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