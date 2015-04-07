всем привет мне нужен сайт примерно вот такой http://seo-fast.ru/ мне нужен оригинальный дизайн хороший функционал чтобы люди регистрировались и могли либо сделать рекламу и продвигать свой проэкт либо человек регистрируется и выполняет разные задания ...
Подправить сайт и продвинуть его по запросам
Здравствуйте!
Есть сайт, есть доменное имя, необходимо поставить сайт на место либо сделать (за приемлемую сумму) новый сайт, затем продвинуть его по запросам (интересует длительное сотрудничество) - полуфабрикаты, полуфабрикаты купить, полуфабрикаты купить в Саратове, проведение свадеб, проведение банкета, доставка обедов.
Исходник сайта многостраничный.
В проекте прошу вас указать отдельно цену за:
1) создание нового сайта состоящего из главной, 2-3 второстепенных страниц
2) реанимирование старого сайта
3) продвижение сайта (г.Саратов)
4)установку на сайте опции заказа готовой продукции (подобие интернет магазина но без функции оплаты заказа)
Подробности и вопросы можно узнавать/задавать - в личной переписке.
С уважением, Наталия
Заявки фрилансеров
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