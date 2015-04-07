Подправить сайт и продвинуть его по запросам

Здравствуйте!

Есть сайт, есть доменное имя, необходимо поставить сайт на место либо сделать (за приемлемую сумму) новый сайт, затем продвинуть его по запросам (интересует длительное сотрудничество) - полуфабрикаты, полуфабрикаты купить, полуфабрикаты купить в Саратове, проведение свадеб, проведение банкета, доставка обедов.

Исходник сайта многостраничный.

В проекте прошу вас указать отдельно цену за:

1) создание нового сайта состоящего из главной, 2-3 второстепенных страниц

2) реанимирование старого сайта

3) продвижение сайта (г.Саратов)

4)установку на сайте опции заказа готовой продукции (подобие интернет магазина но без функции оплаты заказа)

Подробности и вопросы можно узнавать/задавать - в личной переписке.

С уважением, Наталия