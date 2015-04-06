Мне нужен букс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок301 просмотр

всем привет мне нужен сайт примерно вот такой http://seo-fast.ru/ мне нужен оригинальный дизайн хороший функционал чтобы люди регистрировались и могли либо сделать рекламу и продвигать свой проэкт либо человек регистрируется и выполняет разные задания и получает оплату на внутрений кошелёк после чего он может вывести сумму которую он заработал на удобный ему кошелёк ищу хорошего человека который сделает мне сайт за не дорогую сумму

10 лет назад
kolyanbest
Николай 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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