Необходимо создать почти копию сайта http://www.thisismykea.com/ с выполнением всех графических модулей (наложение картинок на мебель, возможность загрузить свою картинку и т.д.)

Интересует создание сайта "под ключ", а так же выполнение отдельных работ по созданию сайта: дизайн, программирование.

Бюджет проекта не определен, жду Ваших предложений по стоимости и срокам выполнения.