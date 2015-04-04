Создание сайта под ЦА c последующим А/Б тестированием

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки127 просмотров

Разработка ТЗ сайта направленного на получение заявок, дальнейшее повышение его конверсии с помощью А/Б тестирования. Тематика грузоперевозки

От Вас: понимание продвижения в узких нишах, ваш опыт работы в разработке ТЗ и тестировании сайтов, предложения по срокам, ваши контакты (скайп, телефон)

Условия: для фрилансера из России

10 лет назад
Nadia01
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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