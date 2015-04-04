Разработка сайта на WP

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Требуется разработать сайт на WP. Ниже приведен дизайн, из него понятно что требуется. По всем вопросам и предложениям, пишите в скайп. Скайп в профиле. Сделка будет оформляться здесь.

Что нужно: Верстка сайта с удобной и функциональной админкой на ворд пресс. Пожалуйста, оценивайте свои способности адекватно, чтоб не тратить время.

Требуется использование html5, css3.

Возможность загрузки базы данных из xml, csv, excel

Поставить код счетчиков Гугл Аналитикс, Яндекс метрики, Лайв интернет.

Аналитика действий (время сессии и нажатия на кнопки) залогиненных польователей.

Адаптивная верстка (респонсив дизайн) Разрешение экрана 1024рх\

Автоматическое сжатие изображений без потери качества.

Оптимизация скорости загрузки страницы.

Сайт на двух языках русский и английский. С возможностью переключения.

Заполнение сайта на требуется.

HTMLWordPress
10 лет назад
pro1soft
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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