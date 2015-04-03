Разработка мобильного приложения "под ключ"

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Закрыт5 заявок172 просмотра

Необходимо разработать мобильное приложение, для сети быстрого питания "под ключ".

Уровень приложения должен быть не ниже приложения, для ресторанов "Якитория".

10 лет назад
dredd88
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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