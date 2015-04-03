Создание сайта под ключ . Создание сайта для компании основные направления которой : 1.Графический дизайн 2.Архитектура 3.Дизайн интерьера ТЗ и вся информация о пожеланиях , дизайне, функциональности ...
Разработка мобильного приложения "под ключ"
Необходимо разработать мобильное приложение, для сети быстрого питания "под ключ".
Уровень приложения должен быть не ниже приложения, для ресторанов "Якитория".
Заявки фрилансеров
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