Нужен такой же http://landing-page.by Поменяв цвет,шрифт,описания и с функцией обратной связи. Нужна админка обязательно для редактирования сайта без знаний программирования. Лого не нужен. Фото и тексты вставляем пока тестовые.
Сайт портального типа объявлений
Нужно разработать сайт объявлений (портального типа) по продаже . По функционалу сайта ориентироваться на сайт okidoki.ee . Основные разделы сайта: каталог (объявления), отзывы, форум, личный кабинет пользователя.
Рассматриваются кандидаты, которые пришлют:
1. Стоимость и сроки разработка подробного технического задания
2. Предполагаемая система/язык/фрэймворк на котором будет сделан проект.
3. Стоимость и сроки реализации проекта(примерные)
4. Примеры работ подобного плана и масштаба.
Заявки фрилансеров
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