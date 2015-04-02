Требуется лендинг

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки108 просмотров

Нужен лендинг по ТЗ в файле. Пожелания к цвету и фотографиям озвучу. Необходимо продумать дизайн и сверстать. Оплата 5000 рублей. Тематика - женский тренинг

10 лет назад
Flosha
Андрей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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