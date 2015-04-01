Требуется разработать сайт на WP. Ниже приведен дизайн, из него понятно что требуется. По всем вопросам и предложениям, пишите в скайп. Скайп в профиле. Сделка будет оформляться здесь.

Что нужно: Верстка сайта с удобной и функциональной админкой на ворд пресс.

Требуется использование html5, css3.

Возможность загрузки базы данных из xml, csv, excel

Поставить код счетчиков Гугл Аналитикс, Яндекс метрики, Лайв интернет.

Аналитика действий (время сессии и нажатия на кнопки) залогиненных польователей.

Адаптивная верстка (респонсив дизайн) Разрешение экрана 1024рх (это обсудить)

Автоматическое сжатие изображений без потери качества.

Оптимизация скорости загрузки страницы.

Сайт на двух языках русский и английский. С возможностью переключения.

Заполнение сайта на требуется.

Дизайн:

https://vk.com/doc189800103_379138583?hash=f8ccff8249aa115b2a&dl=e3e787f1978a3cc50b

https://vk.com/doc189800103_379151027?hash=184be19faea887d80b&dl=070f37738da202fa63