Сайт на WP

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Закрыт11 заявок246 просмотров

Требуется разработать сайт на WP. Ниже приведен дизайн, из него понятно что требуется. По всем вопросам и предложениям, пишите в скайп. Скайп в профиле. Сделка будет оформляться здесь.

Что нужно: Верстка сайта с удобной и функциональной админкой на ворд пресс.

Требуется использование html5, css3.

Возможность загрузки базы данных из xml, csv, excel

Поставить код счетчиков Гугл Аналитикс, Яндекс метрики, Лайв интернет.

Аналитика действий (время сессии и нажатия на кнопки) залогиненных польователей.

Адаптивная верстка (респонсив дизайн) Разрешение экрана 1024рх (это обсудить)

Автоматическое сжатие изображений без потери качества.

Оптимизация скорости загрузки страницы.

Сайт на двух языках русский и английский. С возможностью переключения.

Заполнение сайта на требуется.

Дизайн:

https://vk.com/doc189800103_379138583?hash=f8ccff8249aa115b2a&dl=e3e787f1978a3cc50b

https://vk.com/doc189800103_379151027?hash=184be19faea887d80b&dl=070f37738da202fa63

HTMLWordPress
10 лет назад
pro1soft
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-3)
10 лет назад
$150
6 дней
Крайне не советую сотрудничать с данным исполнителем. Бегло читает ТЗ, а через день говорит "Слушай тут проблема, я не смогу реализовать открытие анкеты как вы хотите, поскольку не силён в js, извиняюсь что сразу не увидел это, могу сделать только выводом через модальное окно." В общем сроки сорваны. А для меня очередной опыт, не сотрудничать с фрилансерами без отзывов и портфолио.

Заявки фрилансеров

dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-3)
10 лет назад

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