Нужно создать шаблонный сайт под ключ

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Закрыт9 заявок163 просмотра

нужно будет выбрать шаблон немного его настроить под работоспособный сайт, никаких фишек никаких модулей, чисто шаблон и вставить контент вот и все

10 лет назад
newwebdesign
Петр 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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